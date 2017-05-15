В Киргизии отключили аналоговое телевидение

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Киргизии в связи с переходом на цифровое телерадиовещание отключили аналоговое телевидение, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства страны.

"Переход на цифровое телерадиовещание напрямую связан с вопросами обеспечения информационной безопасности страны, а также с вопросами удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через качественное телевещание", - отметил собеседник агентства.

"Гражданам республики для просмотра эфирного телевидения необходимо установить приемник или телевизор, поддерживающий стандарт ЦТВ DVB-T2", - добавил он.

По данным правительства Киргизии, на сегодня по республике установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения страны цифровым телевидением. Оставшиеся 5% населения проживают в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне".

"Для жителей этих населенных пунктов вещание аналогового телевидения будет сохранено и после 15 мая. Такая мера будет действовать до полной установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые позволят обеспечить жителей 326 сел цифровым телевидением", - пояснили в пресс-службе киргизского правительства.