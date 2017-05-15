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Мэр Тегерана снял свою кандидатуру на выборах президента Ирана

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мэра Тегерана Мохаммад Багер Галибаф вышел из предвыборной борьбы за пост президента Ирана, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

Мэр Тегерана заявил, что принял такое решение в пользу другого кандидата - 50-летнего бывшего генпрокурора Ирана Эбрахима Раиси. Этот кандидат считается основным противником действующего президента Хасана Рухани, намеревающегося переизбраться на второй срок.

По данным агентства, Галибаф и Раиси провели встречу, в ходе которой каждый из кандидатов выразил готовность снять свою кандидатуру в пользу другого. Однако в итоге было решено, что борьбу за пост президента Ирана продолжит Раиси.

За пост президента Ирана, таким образом, будут бороться нынешний глава государства 69-летний Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-министр культуры Мостафа Мирсалим и Раиси.

Выборы президента Ирана запланированы на 19 мая.

Теги: Иран, Тегеран, Мохаммад Багер Галибаф
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