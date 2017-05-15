Власти Киева решили заменить российское ПО украинским

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта поддержала проект решения, предусматривающего запрет использования программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного и изготовленного российскими компаниями, и замену их отечественными программными продуктами.

Данный запрет будет распространяться на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации.

"Запрещается также использование ПО страны-агрессора для закупок", - подчеркивается в решении.

В течение этого года исполнительный орган КГГА обязан разработать и внедрить украинские программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия.