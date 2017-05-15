Мэр Львова не исключил введения в городе режима ЧП из-за скопившегося мусора

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Во Львове накопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется, заявил мэр Львова Андрей Садовой.

"Я говорю, что сегодня существует проблема - более 7 тысяч тонн отходов лежат на земле, их некуда вывозить, имея в Украине тысячи полигонов. Все говорят, что проблемы нет, меморандум подписали и все решили. К сожалению, меморандум не работает в том объеме, в котором мы ожидали", - сказал Садовой на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов из Львова в сутки.

"Мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми к следующим шагам, а следующий шаг - это инициатива объявления чрезвычайного положения, но такое решение может принимать только государство", - подчеркнул Садовой.

21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет . В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.