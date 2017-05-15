В Эстонии безрецептурные лекарства обеспечили аннотациями на русском и английском

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии все безрецептурные лекарства обеспечили аннотациями на русском и английском языках.

Как сообщило в понедельник Министерство социальных дел Эстонии, "В мае в эстонский регистр лекарств внесли переводы на русский и английские языки аннотации ко всем 388 продающимся в стране безрецептурным лекарствам".

Переводы информационных листков доступны на сайтах Министерства социальных дел и департамента лекарств. Кроме того, клиент может попросить аптекаря распечатать интересующий его инфолисток.

"Доступность информации на русском и английском языках позволит избежать неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским языком постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства, - сказал министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский.

В течение четырех лет государство будет выделять на перевод инструкций к лекарствам 100 000 евро в год.