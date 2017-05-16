Что случилось этой ночью: вторник, 16 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Источники The Washington Post сообщили, что президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем лавровым передал ему секретные данные, касающиеся "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка; запрещена в России — ИФ). Источники газеты заявляют, что информация является настолько деликатной, что ее распространение жестко ограничивается даже внутри правительства, а передача российской стороне ставит под угрозу инфрматора, близкого к ИГ. Госсекретарь Рекс Тиллерсон факт передачи информации отрицает, в посольстве РФ отказались комментировать сведения СМИ. Мнения сенаторов по полномочиям президента в областе секретных данных разделились: республиканцы признали, что главнокомандующий вправе распоряжаться секретными сведениями, хоть и осторожно покритиковали Трампа; демократы открыто назвали действия президента "опасным и безрассудным".

- В материалах The Washington Post случайно оказался номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса. Его было хорошо видно в бумагах, которые держит Дональд Трамп на одной из фотографий. Позже издание заменило фотографию.

- В Государственной думе РФ появится совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который возглавит спикер Вячеслав Володин. Целями структуры заявлены "моральный климат в обществе", "воспитание патриотизма" и профилактика экстремизма в сфере культуры".

- Сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею со счетом 5:0. Команда снова возглавила турнирную таблицу в своей группе.

- Хакеры украли копию одного из новых фильмов студии Disney и требуют заплатить за него выкуп. Как поясняют в студии, злоумышленникам нужна "огромная" сумма в биткоинах, иначе они начнут выкладывать ленту в сеть по фрагментам.