Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о создании новой политической организации.

Как она написала в твиттере, движение Onward Together ("Вместе вперед" - ИФ) будет вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже участие в выборах. Клинтон считает, что участие граждан жизненно необходимо американской демократии, и восхищается теми, кто решил заняться организацией и руководством.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

Она также перечислила некоторые организации, поддержкой которых займется Onward Together: это Emerge America, которая оказывает помощь женщинам-политикам, Color of Change, защищающая интересы расовых меньшинств, а также движение по организации молодежи Run for Something.

"Этот год оказался не таким, каким я его себе представляла, но я знаю, за что я продолжаю бороться: за более добрую, великодушную, открытую разным людям Америку", - заключила Клинтон.