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Афганские войска отбили приграничный с Таджикистаном уезд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Афганские военные заявляют, что вернули под свой контроль приграничный с Таджикистаном уезд Калаи-Зол провинции Кундуз, расположенный на северо-востоке страны.

Телеканал Ariana News во вторник в прямом эфире показал, как подразделения правительственных войск стягиваются к уездному центру. Отмечается, что боевые действия идут в центральных кварталах.

По данным телеканала, продвижение правительственных сил осложнено наличием большого числа мин на дорогах, установленных во время отступления боевиками антиправительственных вооруженных групп.

Сообщений о потерях сторон и жертвах среди мирных граждан пока нет.

Афганских военных в операции против боевиков поддерживает авиация международных коалиционных сил.

Антиправительственные вооруженные группы, в составе которых, по утверждению властей Афганистана, есть боевики-выходцы из республик Центральной Азии, атаковали уезд Калаи-Зол 5 мая и к 6 мая полностью взяли его под свой контроль.

5 мая президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Ашраф Гани в телефонной беседе обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, в том числе по обстановке, которая складывается в его северных регионах.

Теги: Таджикистан, Афганистан
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