Турция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные корабли

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В связи с возможными атаками боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" на российские военные корабли, следующие через пролив Босфор, власти Стамбула предприняли дополнительные шаги по обеспечению безопасности в регионе.

Как сообщает Habertürk, турецкие силовики установили и взяли под наблюдение 146 точек в районе пролива, откуда может вестись огонь по кораблям.

Разведка установила, что джихадисты могут планировать ракетный обстрел или обстрел из длинноствольного оружия. Спецслужбы изучают возможные места запуска ракет, стамбульская полиция проверяет прибрежную зону в районах, где корабли подходят близко к земле.



Безопасность российских военных, следующих через Босфор, обеспечивают с воды и воздуха, в частности, с помощью десантных катеров и полицейского вертолета.

Как сообщает издание, 15 мая через Босфор прошел российский БДК "Цезарь Куников", его сопровождал катер береговой охраны.

Habertürk подчеркивает, что дополнительные меры безопасности принимаются властями, чтобы исключить инциденты, которые могли бы привести к ухудшению отношений с Россией.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством".