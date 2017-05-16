Мятежники Кот д'Ивуара сложили оружие в обмен на $11,8 тыс. каждому из них

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительству Кот д'Ивуара удалось уговорить мятежников сложить оружие в обмен на выплату каждому из них суммы в размере 7 млн западноафриканских франков Африканского экономического сообщества ($11,8 тысяч), сообщае т "Би-би-си".

Правительство предложило мятежникам немедленный платеж в размере 5 млн франков ($8,4 тыс.), а также еще 2 млн, которые будут выплачены им в следующем месяце.

Накануне СМИ сообщали об интенсивной стрельбе в крупнейших городах страны - Абиджане и Буаке.

Волнения с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств вспыхнули в Кот-д'Ивуаре в начале января. Тогда власти пообещали выплатить каждому из бунтовщиков 12 млн западноафриканских франков ($20,2 тыс.), из них 5 млн франков ($8,4 тыс.) заплатили сразу, а оставшуюся сумму пообещали выплатить позднее, но из-за обрушения цен на какао-бобы им не удалось это сделать.

Четыре дня назад мятежники возобновили бунт после того, как установленное время для выплат истекло.

Какао-бобы являются основным продуктом экспорта Кот д'Ивуара.