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СБ ООН рассмотрит в среду ситуацию в Венесуэле

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН планирует в среду провести заседание, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, сообщили журналистам дипломатические источники во всемирной организации.

Инициатива вынесения на рассмотрение данного вопроса принадлежит США.

В Венесуэле уже около шести недель продолжаются антиправительственные выступления, в организации которых власти обвиняют оппозицию. В результате стычек демонстрантов с силами правопорядка, по последним данным прокуратуры Венесуэлы, погибли 42 человека.

Теги: Венесуэла
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