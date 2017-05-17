Майкл Мур снимет "Фаренгейт 11/9" о Трампе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский режиссер-документались Майкл Мур объединился с продюсером Харви Вайнштейном, чтобы снять фильм о Дональде Трампе, сообщил The Hollywood Reporter .

Название нового фильма намекает на один из прошлых фильмов Мура ("Фаренгейт 9/11") и дату избрания Дональда Трампа президентом США, 9 ноября 2016 года. Его презентуют потенциальным покупателям на Каннском фестивале, который открывается в среду.

В конце прошлого года режиссер уже выпустил картину "Майкл Мур в Трампленде". Она вышла 19 октября и собрала в $149,09 тысяч в прокате. Его купили в 13 стран для проката и цифровых сетей.

Мур говорит о фильме: "Неважно, что вы в него бросаете, это не сработает... Неважно, что о нем узнают, он останется при своем. Факты, реальность, мозги его не сокрушат. Даже если он нанесет увечье сам себе, он встанет на следующее утро и продолжит строчить в твиттер. Все это закончится с этим фильмом". Это первая совместная работа Мура и Вайнштейна с 2004 года. Тогда они вдвоем выпустили "Фаренгейт 9/11", рассказывавший о причинах войны в Ираке и связях семьи бен Ладенов с американским правительством. Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Его название отсылает к роману-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

"Фаренгейт 9/11" по сей день остается самым кассовым документальным кино, собрав по всему миру $222 миллиона.