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Что случилось этой ночью: среда, 17 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Это случилось после поражения от команды США в групповом этапе.

- Количество погибших из-за взрыва газа в одном из жилых домов Волгограда возросло до четырех. Тело девушки 1990 года рождения извлекли из-под завала.

- Марии Шараповой не дали wild card для участия в Открытом чемпионате Франции по теннису. Кроме того, она снялась с турнира в Риме, не доиграв матч с Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии.

- New York Times сообщила о давлении Дональда Трампа на бывшего гендиректора ФБР Джеймса Коми с целью остановить расследование советника дела советника Майкла Флинна о связях последнего с Россией.

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