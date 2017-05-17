В Киеве мужчину убили за курение на улице

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве человека, курившего в общественном месте. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, убийство произошло 29 апреля в Оболонском районе возле ресторана McDonald's у станции метро "Минская".

Между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве курения в общественном месте. В разгаре спора тот, кто возражал против курения, ударил курильщика кулаком в голову. В результате пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник скрылся. Однако, по информации прокуратуры, 15 мая он добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район). 16 мая подозреваемый был задержан и опознан одним из свидетелей. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.