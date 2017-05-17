Прокуратура Штутгарта начала расследовать роль главы Volkswagen Мюллера в "дизельгейте"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Штутгарта в среду подтвердила, что ведет расследование о возможной причастности главного исполнительного директора германского автопроизводителя Volkswagen (VW) Маттиаса Мюллера к манипулированию рынком на фоне дизельного скандала. Об этом сообщает газета Die Zeit.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили о расследовании со ссылками на информированные источники. Речь шла о деятельности Мюллера в качестве члена совета директоров Porsche SE, которая является дочерней компанией VW.

Аналогичное расследование ведется в отношении бывшего CEO VW Мартина Винтеркорна, председателя наблюдательного совета автоконцерна Ханса-Дитера Пёча и члена совета директоров Porsche SE Филиппа фон Хагена, говорится в пресс-релизе штутгартской прокуратуры.

Заявление о возбуждении дела против руководства VW было подано Федеральным управлением по надзору за финансовым сектором (BaFin). Летом 2016 года ведомство обращалось в прокуратуру, заявляя о том, что подозревает топ-менеджеров автоконцерна в манипуляции информацией по акциям Porsche SE, отмечает Deutsche Welle.

Все три фигуранта подозреваются в том, что они "намеренно с запозданием проинформировали акционеров о финансовых последствиях для Porsche SE от скандала вокруг манипулирования программным обеспечением на дизельных автомобилях Volkswagen AG ", отмечается в сообщении прокуратуры Штутгарта.

Прокуратура города Брауншвейг также расследует аналогичные манипуляции. Под подозрением находятся Пёч, Винтеркорн и Херберт Дисc, отвечающий в VW за развитие брендов.

Акции Volkswagen подешевели на 1,5% на торгах во Франкфурте в среду.