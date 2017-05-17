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Береговая охрана США нашла пропавший в Бермудском треугольнике самолет без пассажиров

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Береговая охрана США пока не может найти тела пассажиров частного самолета после обнаружения его обломков у Багамских островов, сообщает в среду телеканал CNN.

На борту самолета находились основатель и генеральный директор занимающейся организацией мероприятий компании Skylight Group Дженнифер Блумин с двумя детьми и пилот Натан Ульрих.

Самолет вылетел из Пуэрто-Рико 15 мая, а 16 мая связь с ним была потеряна, и воздушное судно исчезло с радаров в районе Бермудского треугольника.

С Бермудским треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, связаны истории о загадочных исчезновениях морских и воздушных судов. Не все ученые признают аномалию, полагая, что исчезновения судов в Бермудском треугольнике происходят не чаще, чем в других районах Мирового океана, и объясняют это естественными причинами.

Теги: США
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