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Американские самолеты разведали обстановку у рубежей РФ на Балтике и баз в Сирии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Военные самолеты США в среду провели очередные разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, а также у российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Согласно их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным ADOXA65, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил многочасовой полет в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских границ. Он курсировал над северо-востоком Эстонии по линии город Тарту - Финский залив.

Тем временем патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществлял разведку вблизи базы ВМФ России в сирийском порту Тартусе и авиабазы ВКС РФ Хмеймим.

Американский морской разведчик совершал полет вдоль сирийского побережья в международном воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. Временами он приближался на расстояние 40-50 км к побережью в районах российской военно-морской базы в Тартусе.

В среду к Калининградской области со стороны Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4. Шведский самолет традиционно осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами Балтики.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Теги: США, РФ
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Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

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