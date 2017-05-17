Во Франции сформировано новое правительство

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Во Франции назван состав нового правительства, которое будет работать с президентом страны Эммануэлем Макроном. Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прошлом Минобороны Франции, назначен новым главой МИД страны, объявили в среду во французском правительстве.

Пост министра обороны страны займет Сильви Гулар. Парижские СМИ напоминают, что Гулар выступала ранее в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед", она евродепутат, представляет партию "Демократическое движение".

Новым министром экономики Франции станет депутат Нацсобрания от партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. Он в прошлом был госсекретарем Франции по европейским делам, министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии "Демократическое движение". Министерство сельского хозяйства возглавит Жак Мезар, а руководить МВД будет Жерар Коллон.

В общей сложности в правительство вошли 22 человека - 11 мужчин и 11 женщин. Двое министров работали в нем еще при прежнем президенте - Франсуа Олланде. Речь идет об Анник Жирарден, которая продолжит руководить министерством по делам заморских территорий, а также о Ле Дриане, который до сих пор руководил министерством обороны Франции.

В целом, президент Франции Эмманюэль Макрон выполнил обещание включить в правительство представителей как левых, так и правых сил. Как сообщили в правительстве Франции, новый кабинет министров проведет первое заседание 18 мая в 11:00 (12:00 по московскому времени).

В понедельник новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство. 46-летний Филипп - мэр города Гавр, депутат Национального собрания от партии "Республиканцы". Французские СМИ напоминают, что ранее "Республиканцы" обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Макроном.