Число жертв эпидемии холеры в Йемене превысило 200 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Эпидемия холеры в Йемене за последние несколько недель унесла жизни 209 человек, еще у 17,2 тыс. человек подозревается наличие вируса, сообщило в среду Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Фонд заявляет, что в стране наблюдается "тревожный рост" числа смертей от эпидемии.

В понедельник Международный комитет Красного Креста сообщил, что с 27 апреля в стране от холеры умерли 184 человека. В столице Йемена Сане в связи со вспышкой холеры объявлено чрезвычайное положение.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Джейми Макголдрик призвал страны-доноры выделить более $1 млрд, обещанные в прошлом месяце в Женеве.