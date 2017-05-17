Внучка императора Японии лишится титула в случае свадьбы с одноклассником

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Внучка императора Японии Акихито принцесса Мако собирается выйти замуж за бывшего однокурсника Кэя Комуро, который не является аристократом, что в случае свадьбы грозит принцессе потерей аристократического титула, сообщают в среду японские СМИ.

После возможной свадьбы принцесса Мако перестанет считаться членом Японской императорской семьи.

Официальное заявление о помолвке, по-видимому, будет обнародовано в июне, а свадьба должна состояться в следующем году, отмечают СМИ.

В то же время японские власти не стали комментировать эту информацию и призвали дождаться официального объявления Управления Императорского двора Японии. "На данном этапе мы хотели бы в спокойной обстановке дождаться официального заявления", - сказал на пресс-конференции в среду генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

Принцесса Мако Акисино - старшая дочь принца Акисино (Фумихито) и принцессы Акисино (Кико), первая внучка императора Японии Акихито.

Согласно Закону об императорском доме от 16 января 1947 года японский трон передается только по мужской линии.