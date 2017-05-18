Орбиту МКС подняли на 350 метров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС).

"Средняя высота орбиты станции, увеличилась на 350 м и составила 405,1 км", - сообщили "Интерфаксу" в ЦУПе.

Маневр осуществлялся при помощи двигателей модуля "Звезда", которые включились в 00:35 мск. Время работы двигателей составило 13 секунд.

"Коррекция проводилась для обеспечения баллистических условий для посадки экипажа пилотируемого корабля "Союз МС03", - сказал представитель ЦУПа.