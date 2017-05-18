Светлана Алексиевич опровергла свою смерть

Новость о смерти Нобелевского лауреата 2015 года оказалась фейком, она жива и находится в Сеуле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Новость о смерти нобелевского лауреата 2015 года Светланы Алексиевич оказалась фейком, она жива и находится в Сеуле.

"Алексиевич находится в Сеуле. С ней все в порядке", - сообщает белорусская служба "Радио Свобода", которая дозвонилась до писательницы.

О смерти Алексиевич сообщила ранее сегодня газета Le Figaro со ссылкой на твиттер, якобы принадлежащий министру культуры Франции Франсуаз Ниссен. Позднее сообщение с сайта издания было удалено. Ниссен - глава издательского дома Actes Sud, которое издает, среди прочего, книги Алексиевич. По всей видимости, страница в твиттере, где от имени министра было опубликовано сообщение о смерти писательницы, является фейковой.

Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена Алексиевич "за ее полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

Алексиевич - лауреат многих литературных премий. Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).