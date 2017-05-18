Хакеры похитили данные 17 млн пользователей приложения доставки еды Zomato

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хакеры похитили данные около 17 млн пользователей из базы данных крупнейшего индийского приложения поиска ресторанов и доставки еды Zomato, сообщает в четверг телерадиокорпорация "Би-би-си".

По словам представителя компании Zomato, финансовая информация клиентов хранилась отдельно от остальных данных, и поэтому не была украдена.

Компания уже провела сканирование всех возможных нарушений в системе.

Общее число пользователей приложения насчитывает около 120 млн человек, оно работает в 10 тыс. городов по всему миру. Базируется штаб-квартира компании в Дели.

Zomato - международный агрегатор, собирающий информацию о лучших ресторанах в наиболее крупных городах мира. В настоящий момент на сервисе представлено 23 страны, включая Индию, Австралию и США. Сервис основан в 200 году и первоначально назывался Foodiebay, затем был переименован в Zomato.