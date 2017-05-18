Умер основатель телеканала Fox News Роджер Эйлс

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Основатель и экс-глава телеканала Fox News Роджер Эйлс скончался в возрасте 77 лет, сообщает телеканал со ссылкой на семью Эйлса

Роджер Эйлс возглавлял Fox News с момента запуска телеканала в 1996 году.

Эйлс работал медиаконсультантом у президентов США от Республиканской партии Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша.

Основав телеканал в 1996 году, Эйлс бессменно возглавлял его до июля 2016 года. Он ушел в отставку из-за разразившегося скандала - тогда две бывшие ведущие телеканала Гретчен Карлсон и Мегин Келли обвинили его в домогательствах. Карлсон заявила, что Эйлс уволил ее за то, что она отказалась вступить с ним в интимную связь. В свою очередь, глава Fox News отверг все обвинения и назвал выпад телеведущей местью за то, что канал не продлил с ней контракт.

Fox News входит в конгломерат 21st Century Fox Руперта Мердока и является рупором консервативной части общества на американском телевидении. Канал считается основным конкурентом CNN.