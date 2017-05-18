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Самолет влип в незастывший бетон при посадке в аэропорту Запорожья

Степень возможных повреждений самолета определит специальная комиссия

Самолет влип в незастывший бетон при посадке в аэропорту Запорожья
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), выполнявший рейс PS085 Киев-Запорожье, в четверг в момент посадки и касания передней стойкой шасси взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта попал на участок с незастывшим бетонным покрытием. В результате бетонный раствор попал на стойки шасси и нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крыло.

Как сообщает пресс-служба МАУ, степень возможных повреждений самолета будет определена специально созданной комиссией.

По информации пресс-службы авиакомпании, с 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос авиакомпания получила от аэропорта подтверждение готовности принимать рейсы. В среду, 17 мая, аэропорт Запорожья уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая.

Тем не менее, произошел указанный инцидент.

"Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпания приняла решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье-Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания сообщает также, что пассажирам указанных рейсов, следующим транзитом через аэропорт "Борисполь" (Киев) и теряющим стыковку в связи с невылетом, будет предоставлен весь спектр услуг, предусмотренных международными нормативами в подобных ситуациях: питание и напитки, поселение в гостиницу, трансфер по маршруту аэропорт - гостиница - аэропорт. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты вылета ближайшими рейсами. Пассажирам, принявшим решение остаться в Запорожье, будет возмещена стоимость билета.

Для расследования данного инцидента МАУ создала комиссию с привлечением специалистов Государственной авиационной службы Украины. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы авиакомпании будут выполняться в/из аэропорта Днепра.

Теги: Украина, Международные авиалинии Украины, МАУ
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