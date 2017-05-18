Украинская авиакомпания "Урга" попала в "черный список" ЕС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия включила в список авиалиний, которые не отвечают международным стандартам безопасности и которым запрещено функционировать внутри ЕС, украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий).

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, компания была внесена в "черный список" в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были обнаружены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA)

Также отмечается, что после обновления списка в общей сложности 181 авиакомпаниям запрещены полеты в ЕС.

Авиакомпания "Урга" основана в 1993 году, с декабря 1994 включена в список официальных перевозчиков организации Объединенных наций и обеспечивает услуги авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов в миссиях ООН. Флот авиакомпании, по данным ее сайта, включает 17 воздушных судов, в т.ч.: 11 - Saab-340, один Ан-26, четыре Ан-26-100 и один Cessna-172R.