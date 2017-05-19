Главные новости
В миреВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВ миреСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСпортИсинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяца
В мире

По всей Бразилии прошли демонстрации против президента Темера

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В более чем 20 городах Бразилии прошли акции протеста, в ходе которых граждане страны потребовали импичмента президента страны Мишела Темера, сообщают в пятницу местные СМИ.

По данным телеканала Jornal Nacional, наиболее крупные демонстрации прошли в столице страны Бразилии, в Рио-де-Жанейро, а также в финансовой столице Сан-Паулу.

В Сан-Паулу демонстранты перекрыли одну из центральных улиц города, они выкрикивали лозунги против президента и несли в руках плакаты с надписями, призывающими Темера уйти в отставку с поста главы государства. По данным организаторов, число демонстрантов составило от 6 до 8 тыс. человек.

В столице страны протестующие собрались ближе к вечеру на площади Трех властей в центре города, где расположены здания Национального конгресса страны, президентский дворец и здание Верховного суда. Как отмечает издание, демонстрация, на которую вышли около 400 человек, проходила спокойно, но после попытки протестующих подойти к входу президентского дворца полиция применила слезоточивый газ.

В Рио-де-Жанейро демонстранты прошли по центральному проспекту города, полиция выдворила их с улиц также ближе к ночи. Данных о количестве демонстрантов ни организаторы акций, ни полиция не предоставили. В городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс на улицы, по информации организаторов акции, вышли около 50 тыс. человек.

Организаторы также сообщили, что в городе Порту-Алегри в штате Риу-Гранди-ду-Сул на демонстрацию вышли около 30 тыс. человек, по данным полиции - 24 тыс. В Рефиси в штате Пернамбуку в акции приняли участие, по данным организаторов, около 10 тыс. человек, в Форталезе в штате Сеара - 3 тыс. человек. Также акции протеста состоялись в городах Куритибе, Флорианополисе, Витории, Салвадоре, Натале, Сан-Луисе, Куябе и других.

Демонстранты вышли на акции протеста после того, как президент Мишел Темер заявил, что не намерен уходить в отставку даже после того, как Верховный суд страны принял решение начать в отношении него расследование о коррупции.

Ранее журналисты Globo направили в суд аудиозапись, согласно которой, Темер одобрил дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Куньи, который выступает свидетелем в деле о коррупции в крупнейшей государственной нефтегазовой компании Petrobras.

"Я не покупал ничье молчание. Я не покину пост", - заявил в ответ на разглашение аудиозаписи Темер.

Теги: Бразилия, Мишел Темер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров
Он выбежал из машины с криками, а позже заявил полиции, что слышит голосаПодробнее
США напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДРСША напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДР
В Вашингтоне заявили о санкциях после открытия паромного сообщения России и Северной КореиПодробнее
США обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространстве
В Вашингтоне назвали перехват "непрофессиональным"Подробнее
ДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленныхДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленных
По версии украинской стороны, они якобы не хотят возвращаться домойПодробнее
Трамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборамТрамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборам
Президент США заявил, что это часть ведущейся на него "охоты на ведьм"Подробнее
Машина врезалась в пешеходов на Таймс-скверМашина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер
Погиб один человек, ранения получили 13 прохожихПодробнее
Самолет влип в незастывший бетон при посадке в аэропорту ЗапорожьяСамолет влип в незастывший бетон при посадке в аэропорту Запорожья
Степень возможных повреждений самолета определит специальная комиссияПодробнее
Светлана Алексиевич опровергла свою смертьСветлана Алексиевич опровергла свою смерть
Новость о смерти Нобелевского лауреата 2015 года оказалась фейком, она жива и находится в СеулеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВ миреСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСпортИсинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяцаВ РоссииНавальный пригласил Усманова на дебаты
Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Жириновский предложил главе ФСБ рассказать в ГД о вмешательстве западных СМИ в выборы в РФ
Мэрия Москвы пообещала улучшение транспортной ситуации благодаря сносу пятиэтажек
Мутко высоко оценил шансы бразильца Фернандеса сыграть за сборную РФ на Кубке конфедераций
Гатилов заявил об ударе коалиции во главе с США по населению в Сирии
Температура в Москве в ночь на понедельник вновь опустится до нуля
По всей Бразилии прошли демонстрации против президента Темера
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Проданная за $110,5 млн картина Баскии установила мировой рекорд для полотен из США
Цена нефти Brent превысила $53 за баррель
Житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела за поджог венков у Вечного огня
США направили второй авианосец к Корейскому полуострову
ГД сократила в 2 раза срок принятия поправок ко II чтению законопроекта о реновации
Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 года
В Иране начались президентские выборы
Пожары в лесах Иркутской области прекратились из-за дождей со снегом
В НАК сообщили об убийстве в Дагестане главаря "кадарской" банды
Рубль повысился к доллару и евро вслед за продолжающей дорожать нефтью
Спецпрокурор по "делу России" может попросить Конгресс США сократить число публичных слушаний
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,3-0,4%
В дагестанском селе ликвидировали четырех боевиков
Мутко пообещал выполнение Россией требований ВАДА
Гендиректора РУСАДА могут выбрать 31 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи