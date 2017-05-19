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Мужчина совершил самосожжение в Мюнхене

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина совершил акт самосожжения на центральной площади Мюнхена (федеральная земля Бавария - ИФ) - Мариенплац, сообщает в пятницу информационный портал Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на полицию.

По его информации, в 03:00 по местному времени 54-летний мужчина заехал на своем автомобиле в пешеходную зону Мариенплац, вышел из машины, облил себя несколькими литрами бензина и поджог.

Вскоре на место инцидента прибыла служба спасения, однако ожоги оказались столь серьезными и обширными, что через час мужчина скончался в клинике.

Мотивы его действий остаются неизвестными. Однако на автомобиле мужчина оставил две надписи фломастером: "С германской земли больше никогда не должна начаться война" и "Амри - это верхушка айсберга".

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц. Исполнителем теракта был выходец из Туниса Анис Амри, который позже был застрелен итальянской полицией в Милане. Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России).

Теги: Мюнхен
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