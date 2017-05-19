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Иванка Трамп с мужем получили разрешение раввинов на авиаперелет в субботу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж, советник президента Джаред Кушнер получили от раввинов специальное разрешение лететь в субботу из США в Саудовскую Аравию, сообщил ресурс Politico.

В пятницу президент США Дональд Трамп отправляется с визитом в Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне. Президента будут сопровождать его дочь и Кушнер. При наступлении субботы самолет главы Белого дома все еще будет находиться в воздухе, отмечает издание.

Оно напоминает, что ранее супруги, являющиеся членами ортодоксальной еврейской общины, несколько раз, с разрешения раввинов, нарушали шабат.

В частности, они приехали на инаугурацию Дональда Трампа на автомобиле. Также Кушнер был вызван на экстренное совещание в одну из суббот в октябре 2016 года в кризисный период предвыборной кампании Трампа.

Шабат - еврейская суббота, седьмой день недели у израильтян, в который Тора предписывает им воздерживаться от работы.

Теги: Иванка Трамп
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