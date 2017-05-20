Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывший директор ФБР Джеймс Коми решил выступить с признанием перед комитетом сената США по разведке. Речь пойдет о расследовании вмешательства России в выборы президента страны 2016 года.

- Юристы Белого дома начали подготовку к возможному началу процедуры импичмента. Они попробуют составить стратегию противодействия Дональда Трампа конгрессменам.

- "Мегафон" и Yota пережили крупнейший сбой на сети. Им удалось восстановить работу.

- CNN рассказал о сильном влиянии российской власти на Майкла Флинна, бывшего советника президента США. Якобы в этом признались российские чиновники и делали это не без хвастовства.