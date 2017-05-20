Украина ввела антидемпинговую пошлину на российские шоколадные изделия

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33% и будет действовать в течение пяти лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия по международной торговле на пять лет ввела антидемпинговую пошлину в отношении шоколадных изделий из России.

Ставка антидемпинговой пошлины составит 31,33%, говорится в решении, обнародованном в газете "Урядовый курьер".

Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Согласно сообщению в газете, комиссия установила наличие в 2013-2015 году демпингового импорта шоколада и кондитерских изделий с содержанием какао из России. За этот период ухудшились социально-экономические показатели украинских кондитеров. В частности, на 7,63% сократились объемы производства шоколадных изделий, продажи на внутреннем рынке - на 20,85%, рентабельность реализации на Украине упала на 26,42%, сократилось использование производственных мощностей на 6,07%, увеличились запасы продукции на складах (на 23,77%), сократилось количество работников, задействованных в производстве шоколадных изделий (на 11,06%).

Расследование комиссии осуществлялось в 2015 году.

Согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, пошлина будет применяться к таким кодам товаров: 1806 31 00 00 (шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой, массой нетто до 2 кг); 1806 90 11 00 (шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь);1806 90 19 00 (шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь); 1806 90 50 00 (кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из сахарозаменителей, с содержанием какао).