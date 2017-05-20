На Украине заявили о желании Берлина активизировать работу нормандского формата

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Германии готовы активизировать деятельность нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия), сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Германия готова активизировать работу Нормандского формата и выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ", - написал Цеголко в своем фейсбуке вечером по итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Говоря о самих переговорах, он отметил: "Это уже одиннадцатый визит президента в Германию за последние три года. Впервые встреча с канцлером состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замка Месеберг. Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что переговоры Порошенко и Меркель продолжались более двух с половиной часов.