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В офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве произошел взрыв

Пострадавших нет; сообщается, что в помещение бросили боевую гранату

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации "Конгресс украинских националистов", произошел взрыв, сообщает в ночь на воскресенье интернет-сайт "Громадського ТВ" со ссылкой на "Киев оперативный".

"На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и "скорую помощь". Однако, их помощь не понадобилась", - говорится в сообщении.

По данным "Киева оперативного", в помещение кинули боевую гранату.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Теги: Киев, Украина
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