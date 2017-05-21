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Тысячи мексиканцев потребовали депортировать из страны находящегося в коме россиянина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более семи тысяч человек подписали размещенную на сайте Change.org петицию с требованием депортировать из Мексики россиянина Алексея Макеева, который находится в состоянии комы после конфликта с местными жителями.

Гражданина РФ, который, как отмечается в петиции, имеет постоянный вид на жительство в Мексике, просят выслать из страны из-за его "демонстрации ненависти по отношению к мексиканцам, а именно: угрозы убийством, возмутительного презрения к пожилым людям, жестких действий по отношению к детям".

Накануне около двухсот жителей города Канкун, где живет россиянин, пришли к его дому и стали требовать его высылки. Макеев вышел им на встречу с ножом. Завязалась драка, в которой россиянин смертельно ранил одного из местных жителей, после чего попытался скрыться на крыше соседнего дома, разъяренная толпа пыталась закидать его камнями.

От расправы Макеева спасли полицейские, которые доставили его в больницу. Врачи ввели россиянина в состояние искусственной комы, его жизни ничто не угрожает.

Дурную славу Макееву создали оскорбительные ролики, которые он выкладывал на свой канал на YouTube. В них россиянин унижает и оскорбляет местных жителей, а также использует нацистскую символику.

По сведениям El Pais, в России мужчина состоял на психиатрическом учете и арестовывался за вооруженное нападение.

Теги: Мексика, Алексей Макеев
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