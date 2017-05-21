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Часть мощей Николая Чудотворца передали РПЦ в Италии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ковчег с частью мощей святителя Николая - наиболее почитаемого в России святого - передан Русской православной церкви и вынесен из базилики итальянского города Бари, где мощи хранятся почти 930 лет.

Это произошло после церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России.

Проводить святыню собрались паломники и духовенство из России, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Кортеж в сопровождении главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.

Ковчег покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

По прилету в Москву ковчег будет сразу перевезен в Храм Христа Спасителя, к началу праздничного вечернего богослужения накануне дня памяти святителя Николая, отмечаемого православным христианами 22 мая. Вести службу будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарх Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в Храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Теги: Италия, Бари, Николай Чудотворец, РПЦ
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