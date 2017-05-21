Обрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе Эверест

Преодолевать этот участок при восхождении станет проще, но проблема очередей из альпинистов остается

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Знаменитого участка горы Эверест - ступени Хиллари - больше нет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление альпиниста Тима Мосдейла.

Он написал в своем фейсбуке, что сообщения об обрушении породы, которые появились в 2016 году, нашли свое подтверждение. Ступень, которую назвали в честь новозеландского исследователя Эдмунда Хиллари, обрушилась, предположительно, в результате мощного землетрясения 2015 года.

"Не знаю, что произойдет, если снежный хребет не сформируется, в этом месте несколько огромных глыб лежат кое-как, и преодолеть их будет довольно сложно", - написал британский альпинист.

Еще в мае 2016 года появились фотографии, по которым многие специалисты сделали вывод, что ступень Хиллари обрушилась, но сказать наверняка нельзя было из-за снежного покрова.

Как отмечается, преодолевать образовавшийся после обрушения склон будет гораздо проще, нежели практически отвесный гребень. Однако остается проблема очередей из альпинистов, которые скапливаются в этом месте из-за невозможности пройти участок одновременно большому числу любителей покорять горные вершины. С учетом низких температур и нехватки кислорода на высоте, задержки могут быть смертельно опасны.