В мире

Обрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе Эверест

Преодолевать этот участок при восхождении станет проще, но проблема очередей из альпинистов остается

Обрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе Эверест
Вид на гору Эверест
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Знаменитого участка горы Эверест - ступени Хиллари - больше нет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление альпиниста Тима Мосдейла.

Он написал в своем фейсбуке, что сообщения об обрушении породы, которые появились в 2016 году, нашли свое подтверждение. Ступень, которую назвали в честь новозеландского исследователя Эдмунда Хиллари, обрушилась, предположительно, в результате мощного землетрясения 2015 года.

"Не знаю, что произойдет, если снежный хребет не сформируется, в этом месте несколько огромных глыб лежат кое-как, и преодолеть их будет довольно сложно", - написал британский альпинист.

Еще в мае 2016 года появились фотографии, по которым многие специалисты сделали вывод, что ступень Хиллари обрушилась, но сказать наверняка нельзя было из-за снежного покрова.

Как отмечается, преодолевать образовавшийся после обрушения склон будет гораздо проще, нежели практически отвесный гребень. Однако остается проблема очередей из альпинистов, которые скапливаются в этом месте из-за невозможности пройти участок одновременно большому числу любителей покорять горные вершины. С учетом низких температур и нехватки кислорода на высоте, задержки могут быть смертельно опасны.

Теги: Эверест
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