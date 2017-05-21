Трамп призвал исламские страны "изгнать террористов"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал мусульманские страны активнее бороться с терроризмом и взять на себя бремя лидерства в этой борьбе. Как сообщает "Би-би-си", в своем выступлении в Саудовской Аравии Трамп подчеркнул, что исламский мир должен "изгнать терроризм с этой земли".

Он заявил, что нельзя сидеть и ждать, пока США решат эту проблему, так как "победить зло можно только объединившись и если каждый из находящихся в этой комнате выполнит свою часть работы". При этом, констатирует "Би-би-си", Трамп не использовал словосочетание "радикальный исламский терроризм", которое многие мусульмане считают оскорбительным. 45-й президент США раньше критиковал Барака Обаму за то, что тот избегал этих слов.

Однако американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, ответственность за нестабильность в регионе лежит на Иране и Тегеран должен быть изолирован.

Как отмечает "Би-би-си", речь Трампа в Эр-Рияде стала новой страницей в его отношении к исламскому миру: во время избирательной кампании он предлагал создать базу данных по всем мусульманам в США и предлагал ограничить въезд в страну для представителей этой религии.

Теперь же он заявил, что начинает следующую главу в своих отношениях с мусульманскими странами и не намерен читать им лекции и навязывать американский образ жизни.