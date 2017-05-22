Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пхеньян объявил успешными испытания новой баллистической ракеты среднего радиуса действия. За пусками наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. Это восьмой в 2017 году пуск северокорейской ракеты.

- Сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира по хоккею. В финальном матче взяла верх над соперниками из Канады со счетом 2:1.

- Москва ответила на все запросы американской стороны о возможном вмешательстве России в выборы в США. Первый запрос поступил за неделю до ноябрьских выборов американского президента. Второй запрос пришел в начале этого года.

- "Известия" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщили о планах повысить явку на президентских выборах в 2018 году с помощью местных референдумов по "неполитическим вопросам" в регионах. Эффективность местных плебисцитов и соцопросов планируют протестировать на губернаторских выборах в сентябре.

- В Совете безопасности России предложили ввести ответственность производителей программного обеспечения за уязвимости в продуктах. Сейчас производители техники и программ экономят на средствах безопасности, считают в Москве.