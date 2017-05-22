Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы в Конго

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Новые случаи лихорадки Эбола выявлены в Конго на границе с Южным Суданом, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

"По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) новые случаи с подозрением на лихорадку Эбола отмечены в районах Азанде и Намбве, которые находятся на северо-востоке Демократической Республики Конго на границе с Южным Суданом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

В пресс-службе отметили, что всего заболевание было выявлено в четырех районах. В районе Намбва зарегистрировано 11 случае, погибли два человека, в районе Моума - три случая и один летальный, в районе Нгай выявлено 13 случаев заболевания, еще два случая зарегистрировано в Азанде.

"В настоящее время зарегистрировано 29 случаев подозрения на лихорадку Эбола, из которых 2 подтвержденных лабораторно, 2 вероятных и 25 подозреваемых", - говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением находятся 416 человек, близко контактировавших с заболевшими.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пока ВОЗ не рекомендует никаких ограничений в отношении путешествий и торговли с Демократической Республикой Конго.

Тем не менее, в России санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется в усиленном режиме.