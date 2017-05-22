Министр торговли США уснул во время выступления Трампа в Саудовской Аравии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде.

Речь Трампа накануне транслировалось в прямом эфире, организованном пресс-службой Белого дома.

В заключительной части речи, когда президент говорил о важности торговли, объектив камеры был направлен на министра Росса, сидящего в одном ряду с дочерью президента Иванкой.

Было видно, как министр дремлет, при этом примечательно, что на Россе были наушники для перевода, в то время как он слушал речь президента.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что главной целью визита президента США Трампа в Саудовскую Аравию является борьба с терроризмом. При этом Тиллерсон назвал визит американского президента в Эр-Рияд "историческим".