Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 24 человека получили травмы в результате взрыва в больнице Бангкока, сообщает в понедельник сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

Взрыв в столице Таиланда прогремел в канун третьей годовщины военного переворота в этой стране, который произошел в 2014 году. Отмечается, что в медицинском учреждении, на которое было свершено нападение, большая часть пациентов - военнослужащие в отставке.

По предварительным данным, взорвалась бомба, на месте происшествия обнаружены фрагменты проводов.

Местные правоохранительные органы проверяют записи с камер наблюдения.