Дутерте назвал предполагаемые темы обсуждения с руководством РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте рассчитывает в ходе своего визита в РФ обсудить с руководством России вопрос заключения соглашения об обеспечении безопасности и обороны, а также противодействие экстремизму и наркоторговле.

"Самые важные вопросы для нас - это соглашение об обеспечении безопасности и обороны с Россией, борьба с терроризмом, наркоторговлей и международной преступностью", - сказал Дутерте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, какие темы он хочет обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, президент Филиппин рассказал, что Манила заинтересована в закупке у России или Китая высокоточных вооружений,.

"Нужно высокоточное оружие, которое может эффективно поражать цели, и нам известно, что оружие такого класса есть у Китая и России", - сказал Дутерте.

"Мы открыто обращаемся к вам с предложением дружбы и хотим приобретать у вас оружие, которое нам нужно. Не вертолеты, хотя и вертолеты могут помочь в борьбе против повстанцев, а бороться с ними очень трудно", - добавил он.

Как сообщила в минувшую пятницу пресс-служба Кремля, встреча президентов России и Филиппин пройдет 25 мая.

По информации МИД Филиппин, визит Дутерте в РФ пройдет с 22 по 26 мая.