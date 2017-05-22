Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
В мире

Американцы заявили о росте благосостояния

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американцы отмечают рост благосостояния, но при этом финансовое благополучие тех, кто не имеет высшего образование, ухудшилось впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС).

Около 70% опрошенных в октябре 2016 года ответили, что живут "комфортно" или "нормально", говорится в сообщении ФРС. Аналогичный показатель в 2015 году составлял 69%, а в 2013 году - 62%.

Однако среди респондентов, имеющих образование не выше среднего, доля людей, оценивших свое финансовое благополучие как "комфортно" или "нормально", снизилась на 1 процентный пункт - до 60%.

Среди тех, кто имеет как минимум степень бакалавра, оценка собственного благополучия была выше: показатель за год вырос с 80% до 82%.

Также уровень финансового благополучия в США разнится в зависимости от этнической группы. Среди респондентов, получивших только среднее образование, 20,5% белых граждан нелатиноамериканского происхождения ответили, что за прошедший год их положение ухудшилось. Среди латино- и афроамериканцев о финансовых проблемах сообщили 20,2% и 18,6% соответственно.

Исследование выявило, что 44% респондентов не смогут покрыть незапланированные расходы в $400 (например, ремонт машины или медицинское обслуживание) или же будут вынуждены залезть в долги или продать что-то из имущества. Среди лиц с высшим образованием 79% опрошенных в состоянии заплатить $400, не сокращая при этом других необходимых расходов. Среди респондентов со средним образованием таких оказалось всего 52%.

"У многих американских домохозяйств есть финансовые проблемы", - отметила член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Тем не менее, доля людей, неспособных покрыть экстренные расходы в $400, уменьшилась на 6% с 2013 года, что означает, что экономическая ситуация в США постепенно нормализуется.

В 2016 году 25% опрошенных признались, что не обращаются за медицинской помощью из-за высокой стоимости услуг. В 2013 году этот показатель был выше на 7%. По данным ФРС, около 24 млн американцев сейчас имеют долги за медицинские услуги.

Многие респонденты также пожаловались на нехватку пенсионных накоплений. В 2015 году этот показатель составил 31% опрошенных американцев, а в 2016 году снизился до 28%.

В опросе, проведенном в октябре 2016 года, участвовали 6 тыс. 643 респондента. Исследование проводится ФРС с целью изучения темпов восстановления экономики США после рецессии 2007-2009 годов и выявления угроз финансовой стабильности в потребительском секторе.

Теги: США, ФРС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Обвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делу
Ранее власти Турции сообщали, что обвиняемый в убийстве Олега Пешкова подтвердил свое участие в обстреле пилотов в 2015 годуПодробнее
Генпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении КаталонииГенпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении Каталонии
По данным испанских СМИ, если Мадрид запретит проводить референдум о независимости, закон вступит в силу немедленноПодробнее
Трое альпинистов погибли на ЭверестеТрое альпинистов погибли на Эвересте
Еще один считается пропавшим без вестиПодробнее
КНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действияКНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия
За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен ЫнПодробнее
Экипаж МКС заменит компьютер в открытом космосеЭкипаж МКС заменит компьютер в открытом космосе
Вышедшее из строя устройство контролирует основные системы США на борту станцииПодробнее
Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
Татьяна Москалькова написала обращение о помиловании на имя президента СШАПодробнее
Идентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX векаИдентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века
Как выяснили турецкие эксперты при помощи российских коллег, подполковник Карл Карлович Ржепецкий служил в 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпусаПодробнее
Обрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе ЭверестОбрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе Эверест
Преодолевать этот участок при восхождении станет проще, но проблема очередей из альпинистов остаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Billboard Music Awards8 фото
22 мая
Billboard Music Awards
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банкаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяца
Российских дипломатов удивил ажиотаж со стороны США вокруг поставок ПЗРК Венесуэле
Путин встретится с главой ФИФА Инфантино
Росгвардия опровергла сообщения об убийстве своего сотрудника в Чечне
Глава СКР Бастрыкин за год заработал около 8 млн рублей
Чемпионат России по футболу сезона-2017/18 стартует 16 июля
СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии
Более 90% проголосовавших москвичей поддержали снос пятиэтажек
Сторожевой корабль "Сметливый" вошел в Средиземное море
Гости 70-го Каннского кинофестиваля
Суд признал Татагропромбанк банкротом
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Музею-заповеднику "Павловск" посвятили сорт сирени
Иран обвинил США в распространении "иранофобии" на Ближнем Востоке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи