Американцы заявили о росте благосостояния

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американцы отмечают рост благосостояния, но при этом финансовое благополучие тех, кто не имеет высшего образование, ухудшилось впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС).

Около 70% опрошенных в октябре 2016 года ответили, что живут "комфортно" или "нормально", говорится в сообщении ФРС. Аналогичный показатель в 2015 году составлял 69%, а в 2013 году - 62%.

Однако среди респондентов, имеющих образование не выше среднего, доля людей, оценивших свое финансовое благополучие как "комфортно" или "нормально", снизилась на 1 процентный пункт - до 60%.

Среди тех, кто имеет как минимум степень бакалавра, оценка собственного благополучия была выше: показатель за год вырос с 80% до 82%.

Также уровень финансового благополучия в США разнится в зависимости от этнической группы. Среди респондентов, получивших только среднее образование, 20,5% белых граждан нелатиноамериканского происхождения ответили, что за прошедший год их положение ухудшилось. Среди латино- и афроамериканцев о финансовых проблемах сообщили 20,2% и 18,6% соответственно.

Исследование выявило, что 44% респондентов не смогут покрыть незапланированные расходы в $400 (например, ремонт машины или медицинское обслуживание) или же будут вынуждены залезть в долги или продать что-то из имущества. Среди лиц с высшим образованием 79% опрошенных в состоянии заплатить $400, не сокращая при этом других необходимых расходов. Среди респондентов со средним образованием таких оказалось всего 52%.

"У многих американских домохозяйств есть финансовые проблемы", - отметила член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Тем не менее, доля людей, неспособных покрыть экстренные расходы в $400, уменьшилась на 6% с 2013 года, что означает, что экономическая ситуация в США постепенно нормализуется.

В 2016 году 25% опрошенных признались, что не обращаются за медицинской помощью из-за высокой стоимости услуг. В 2013 году этот показатель был выше на 7%. По данным ФРС, около 24 млн американцев сейчас имеют долги за медицинские услуги.

Многие респонденты также пожаловались на нехватку пенсионных накоплений. В 2015 году этот показатель составил 31% опрошенных американцев, а в 2016 году снизился до 28%.

В опросе, проведенном в октябре 2016 года, участвовали 6 тыс. 643 респондента. Исследование проводится ФРС с целью изучения темпов восстановления экономики США после рецессии 2007-2009 годов и выявления угроз финансовой стабильности в потребительском секторе.