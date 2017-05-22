В Финляндии начались одни из крупнейших в Европе учений ВВС Arctic Challenge Exercise

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии в Лапландии в понедельник стартовали одни из крупнейших в этом году в Европе учений ВВС Arctic Challenge Exercise (АСЕ).

Учения ACE проходят уже третий раз, но Финляндия впервые отвечает за их организацию и проведение, сообщила пресс-служба Оборонительных сил Финляндии.

Штабы учений находятся в Финляндии, Норвегии и Швеции.

Всего в учениях, которые продлятся две недели, задействованы более 100 самолетов, в том числе государств НАТО - США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Канады.

Кроме истребителей, в маневрах принимают участие самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, спасательные вертолеты.

Вылеты самолетов будут осуществляться с понедельника по пятницу, полеты будут проходить в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.

Одновременно с маневрами АСЕ, в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17, в котором задействованы 6 тыс. 150 человек и 1 тыс. единиц транспортных средств.

Сайт телерадиовещания Yle сообщил, что в понедельник в первой половине дня возле финской авиабазы в Рованиеми прошел пикет противников проведения учений. В нем приняли участие около 30 человек с плакатами "U.S. Army go home" и "Peace".

Одновременно с авиационными и сухопутными учениями на севере Европы, проходят крупнейшие в новейшей истории Эстонии учения сухопутных войск с участием 9 тыс. человек, в том числе 2 тыс. граждан государств членов и партнеров НАТО, к участию в них привлечены большое количество танков и боевых машин пехоты.