За неделю на учениях в Эстонии пострадали шесть военнослужащих

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В результате нескольких инцидентов в течение прошлой недели в рамках учений "Весенний шторм" в Эстонии пострадали шесть военнослужащих.

В Силах обороны Эстонии посчитали, что необычно большое количество пострадавших связано с масштабностью маневров и их высокой интенсивностью.

Как сообщила в понедельник агентству BNS пресс-атташе "Весеннего шторма", лейтенант Кристель Маазикметс, в маневрах участвуют более 8000 военнослужащих, резервистов и ополченцев, а также союзников и партнеров по НАТО.

"Учения "Весенний шторм" - это крупные маневры, ход которых с каждым днем учений становится все напряжённее. Кроме того, приходится считаться с многочисленностью участвующего в учениях личного состава, интенсивностью и особенностью маневров", - добавила она.

"Даже одно происшествие для Сил обороны - это слишком много. Надеемся, что пострадавшие вскоре поправятся. Силы обороны ставят безопасность во главу угла, солдат учат выполнять упражнения безопасно, их постоянно инструктируют о возможных опасностях. Кроме того, в ходе учений на необходимость осторожности дополнительно обращают внимание всех военнослужащих", - подчеркнула Маазикметс.

По данным BNS, в минувшую пятницу военнослужащий получил ожоги, разжигая примус. Он вылил на раскаленный примус спирт, жидкость воспламенилась. Сослуживцы оказали пострадавшему первую помощь, затем его доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Кроме того сообщается, что в волости Сонда Ида-Вируского уезда в пятницу вечером в аварии бронетранспортера, съехавшего с проезжей части дороги, пострадали два британских военнослужащих 33 и 35 лет. Их доставили на лечение в Ракверескую больницу.

18 маяпроизошел еще один инцидент. Автомобиль Сил обороны с антенной связи столкнулся в Ида-Вирумаа с высоковольтной линией электропередач и загорелся, двое военнослужащих срочной службы получили легкие травмы, а один - тяжелые.

Сообщается, что автомобиль, в котором ехали трое военнослужащих, во время маневрирования проехал под линией электропередач, получил удар током и загорелся. Военных доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу. Двум из них оказали первую помощь и отправили назад в их часть. Один, получивший ожоговые раны, находится под присмотром медиков. Он сам сообщил своим близким об инциденте.

Во вторник на прошлой неделе в районе Мяннику в Таллинне пострадал резервист Сил обороны, которого во время учебного боя сбил двигавшийся задним ходом военный грузовик.

Учения "Весенний шторм" проходят в Эстонии с 8 по 25 мая.