Ариана Гранде отреагировала на взрыв в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская поп-певица Ариана Гранде, в ходе концерта которой на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, предположительно, был совершен теракт, заявила, что она "сломлена" произошедшим.

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала певица в твиттере после трагедии.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.