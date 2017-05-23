США уничтожили семь боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США ликвидировали семь членов террористической группировки "Аль-Каиды" во время спецоперации на территории Йемена, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Министерство обороны США сделало заявление, в котором рассказало о сотрудничестве с армией Йемена во время операции.

Периодически американские подразделения отправляются в рейды, чтобы преследовать боевиков "Аль-Каиды" и рушить их планы. В конкретной операции применялись стрелковое оружие и точечные авиаудары.

"Аль-Каида" запрещена на территории России.