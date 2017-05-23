Что случилось этой ночью: вторник, 23 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На стадионе в Манчестере произошли два взрыва, жертвами которых, по последним данным, стали 19 человек. Предположительно, это был террорист-смертник.

- Слушания в сенате США по делу Джеймса Коми отложили на неопределенный срок. Бывший директор ФБР должен был сделать признание о расследовании вмешательства России в выборы и своих отношениях с президентом Дональдом Трампом.

- Со вторника в России начнет работать платежная система Android Pay, которая позволит расплачиваться на кассах при помощи смартфона.

- Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в рамках реалити-шоу. На своей земле в Приморье актер и спортсмен построит комплекс под международный культурный центр.