Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию

Работающий над оборонными проектами Грегори Джастис пытался разгласить информацию о военных и коммерческих спутниках

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гражданин США Грегори Джастис, работающий над американскими оборонными проектами, признался в передаче России конфиденциальной информации о военных и коммерческих спутниках, разрабатываемых в стране, сообщило во вторник агентство АР.

Согласно заявлению американских властей, Джастис передавал секретную информацию агенту ФБР, который выдавал себя за российского шпиона и выплачивал ему от $500 до $1 тыс.

Джастис был арестован в июле прошлого года. Он обвиняется в экономическом шпионаже и нарушении закона о контроле над экспортом оружия, ему грозит до 35 лет заключения.