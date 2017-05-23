В Киеве обсудят создание ночного клуба на месте знакомого Тимошенко по заключению СИЗО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины намелено обсудить с общественностью все возможные варианты застройки территории Лукьяновского следственного изолятора в центре Киева, предложенные потенциальными инвесторами, в том числе, возможность постройки ночного клуба.

Как рассказала первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова на брифинге в Киеве во вторник, территория Киевского следственного изолятора вызвала интерес у застройщиков. "Например, у нас есть инвестор, который вместо Лукьяновского СИЗО рассматривает возможность построить ночной клуб", - сказала первый замминистра.

При этом она отметила: "Мы будем обсуждать все вместе, спросим у местной власти и общественности (позицию по этому поводу)".

По словам Н.Севостьяновой, общий объем застройки на территории Лукьяновского СИЗО составляет около 100 тыс. кв м.

2 февраля 2017 года Министерство юстиции Украины начало официальный поиск инвесторов для строительства новых киевского и львовского следственных изоляторов за пределами городов. Планировалось, что через два месяца будут известны инвесторы, а стоимость проекта составит около $25-30 млн.

Реализация данного проекта в рамках государственно-частного партнерства предполагает, что инвестор построит здание для следственных изоляторов и только потом, после сдачи сооружения и перевода подследственных и заключенных в эти здания, инвестору будут переданы старые здания Лукьяновского и Львовского СИЗО.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявлял, что нормативная стоимость земли под Лукьяновским СИЗО в Киеве составляет около 9 млн грн, но подчеркивает, что эта цена не рыночная.

Основное здание Лукьяновского СИЗО (ранее Лукьяновская тюрьма, Лукьяновский тюремный замок) было построено в 1859-1862 гг. Среди известных заключенных - экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко.